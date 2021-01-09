Haberler Gazişehir Gaziantep Konyaspor'dan imza şov!

'dan imza şov!

Yeşil-beyazlılar, Kosovalı forvet ve 1922 ’dan , ile teknik direktör ’ın oğlu ’ı kadrosuna kattı.

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 23:49 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Konyaspor'dan imza şov!

, transfere hızlı başladı. Yeşil-beyazlılar, daha önceden anlaşmaya vardığı 'in takımından 24 yaşındaki Bytyqi ile 2.5 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Forvet arkası ve her iki kanatta da oynayabilen genç hücumcu, Viking formasıyla 154 karşılaşmada, 23 gol ve 30 asist kaydetti. temsilcisi, 22 yaşında orta saha ve 26 yaşında sol kanat 'le 1,5, altyapısından yetişen, babası gibi bek mevkisinde oynayan 18 yaşındaki sol bek 'la da 3.5 yıllık imza attı.

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