Konyaspor'dan imza şov!

Konyaspor, transfere hızlı başladı. Yeşil-beyazlılar, daha önceden anlaşmaya vardığı Norveç'in Viking takımından 24 yaşındaki Zymer Bytyqi ile 2.5 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Forvet arkası ve her iki kanatta da oynayabilen genç hücumcu, Viking formasıyla 154 karşılaşmada, 23 gol ve 30 asist kaydetti. Konya temsilcisi, 22 yaşında orta saha İsmail Güven ve 26 yaşında sol kanat Doğan Can Gölpek'le 1,5, Fenerbahçe altyapısından yetişen, babası gibi bek mevkisinde oynayan 18 yaşındaki sol bek Emre Kartal'la da 3.5 yıllık imza attı.