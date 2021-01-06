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'da 3 sakatlık şoku birden!

'de son haftalardaki etkili performansıyla dikkat çeken ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunda bulunan 'da sakatlıkları bulunan , Kana Bıyık, ve şoku yaşanıyor.

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 16:27
Gaziantep FK'da 3 sakatlık şoku birden!

'de son 16 maçında yenilgi yüzü görmeyen 'nde 3 önemli futbolcudan gelen sakatlık haberlerinin şoku yaşanıyor. Ligde maç fazlasıyla liderlik koltuğunda bulunan ekibinde geçtiğimiz hafta sakatlanan Malili forvet ile dün oynanan maçında sakatlanan Kana Bıyık'ın 4-6 hafta arasında takımdan uzak kalacağı açıklandı. Dün oynanan maçta dizine darbe alan 'in durumunun da belirsiz olduğu ve tedavisine devam edildiği bildirilirken, geçtiğimiz günlerde sakatlanan 'nın ise 1 ay sahalardan uzak kalacağı vurgulandı.

SİVASSPOR MAÇI ÖNCESİ SAKATLIKLAR VE CEZALAR CAN SIKIYOR

Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda oynanacak olan maçına bu oyunculardan yoksun çıkacak olan Gaziantep ekibinde, teknik patron Marius Sumudica ile futbolcular ve de sarı kart cezaları nedeniyle takımdaki yerlerini alamayacak.

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