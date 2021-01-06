Antep destanı

Ligde son 6 maçında 13 puan toplayan A.Gücü'nü konuk eden Gaziantep FK, destansı performansına bir yenisini daha ekledi. Kırmızı-siyahlılar, ilk yarıda rakip savunmayı geçemedi. 18'de Kenan'ın pasında, A.Gücü savunması ters bir vuruş yaptı. Bu topa Kenan kafayı vurdu, kaleciden seken meşin yuvarlağa bu kez Muhammet kafayı vurdu ancak top direğin dibinden auta çıktı. 22'de de Muhammet'in kafası savunmaya çarpıp dışarı çıktı ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

ENVER FİŞİ ÇEKTİ

İkinci yarıda 70'e kadar rakip savunmayı geçemeyen kırmızı-siyahlılar, 61'de oyuna giren Enver'le golleri sıraladı. 68'de Enver'in kafa pasıyla savunma arkasına sarkan Muhammet, Maxim'i gördü. Maxim de golü attı ancak yardımcı ofsayt bayrağını kaldırırken, VAR'la görüşen hakem Alper Ulusoy ise golü geçerli saydı. 90+5'te yine sahne alan Enver, skoru ilan etti: 2-0. En son evinde geçen sezon 18 Ocak'ta F.Bahçe'ye kaybeden Antep maç fazlasıyla lider oldu.

SUMUDICA SİVAS'TA YOK

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, 23. dakikada rakip takımın yavaş hareketleri üzerine 'Time' diye hakeme seslenince sarı kart gördü. Rumen teknik adam, geçen hafta oynanan ve 1-1 berabere biten Erzurumspor maçında da sarı kart görmüştü. Yine cezalı duruma düşen Rumen hoca, Sivas deplasmanında takımının başında olamayacak.

UMARIM İLK 3'TE BİTİRİRİZ

Gaziantep FK hocası Sumudica, A.Gücü galibiyetinin mutluluğunu yaşıyor. Rumen teknik adam, "Şampiyonluk bizim için bir hayal. Şehrimizin liderliğin tadını çıkarmasını istiyorum. Liderlik, bizim için şampiyon olmak gibi bir şey. Umarım ligi ilk 3'te bitiririz" dedi. Sumudica, sarı kart görmesiyle ilgili olarak ise, "Ağzımı mı bantlayayım? Sadece 'zaman' dedim. 4. hakem direkt hakemi çağırdı. Hiçbir hakaret yok. Anlamıyorum, gelip uyarırsın. Ben uyarıyorum, onlar beni kartla cezalandırıyorlar" diye kendini savundu.