Gaziantep iddialı

Süper Lig'de Erzurumspor ile 1-1 berabere kalan ve 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Gaziantep FK, bugünkü Ankaragücü maçıyla yeni bir galibiyet serisi başlatmanın hesaplarını yapıyor. Ligde 14 maçtır bileği bükülmeyen Gaziantep temsilcisi, Erzurum'daki puan kayıplarını Ankaragücü karşılaşmasını kazanarak telafi etmek ve yeni bir galibiyet serisi yakalayarak şampiyonluk yarışına tutunmak istiyor. Başkan Mehmet Büyükekşi, Ankaragücü ile çok zorlu bir maça çıkacaklarını hatırlatıp, camiaya galibiyet sözü verdi.

İKİ FORMDA EKİP KARŞI KARŞIYA

Başkent temsilcisinin son haftalarda iyi bir grafik yakaladığını belirten Başkan Büyükekşi, "Ankaragücü maçından alacağımız galibiyetle yeni bir seri başlatabiliriz. Belki de Süper Lig'in son zamanlarda en formda iki ekibi karşı karşıya gelecek. Kendilerine, her rakibimize olduğu gibi büyük saygı duyuyoruz ancak bizim de zirve yarışı adına kazanmamız gereken bir müsabaka olduğunun bilincindeyiz. Taraftarlarımıza geçtiğimiz ay tüm maçlarda sevinç yaşattık. İnşallah onları gururlandıracak takımı izletmeyi sürdüreceğiz" dedi.

YEDEK KUVVET KENAN ÖZER

Süper Lig'in flaş ekibi Gaziantep FK, yedek kulübesinden de önemli katkı alıyor. Bu sezon sadece 1 maçta 90 dakika görev alan Kenan Özer, kırmızı-siyahlıların yedek kulübesinden en çok katkı sağlayan oyuncusu oldu. 33 yaşındaki tecrübeli forvet, geride kalan 15 maçın 7'sinde ilk 11'de görev aldı, bu sürede 3 gol attı. Sonradan girdiği iki maçta 2, ilk 11 çıktığı 1 maçta 1 golle takımına katkı sağlarken, son Erzurum maçında da yine kulübeden gelip yaptığı asistle takımını öne geçirdi. Takımın iyi bir arkadaşlık ve aile ortamına sahip olduğunu söyleyen Kenan, bu durumun takımın ve bireysel olarak her oyuncunun performansına olumlu anlamda katkı sağladığını vurguladı.