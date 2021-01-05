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Teknik Direktörü Marius 'dan şampiyonluk açıklaması!

'in 17. haftasında 'nü 2-0 mağlup ederek zirve yürüyüşünü sürdüren 'da teknik direktör Marius , galibiyeti değerlendirdi. Rumen teknik adam, şampiyonluk şanslarıyla ilgili soruya, "Şampiyonluk bizim için hayal, çok zor" diye cevap verirken, maçta gördüğü saı karta da isyan edip, "Ağzımı mı bantlayayım anlamıyorum! Sadece 'zaman' dedim. Beni hemen sarı kartla cezalandırdı. Anlamıyorum. Hakaret yok, bir şey yok." ifadesini kullandı.

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 18:48
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'dan şampiyonluk açıklaması!

Teknik Direktörü Marius , 'nü 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

'de 15 maçtır mağlup olmayan ve zirve yürüyüşünü sürdüren takımının performansını değerlendiren Rumen teknik adam, şampiyonlukla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Tecrübeli hoca, "Şampiyonluk bizim için hayal! oynuyor bugün. 3 gün sonra 'a zor bir maça gidiyoruz. Lider olmak bizim için şampiyonluk gibi. Herkes bunun tadını çıkarsın. Lig sonunda ilk 3 içinde olmaya çalışacağız." dedi.

"AĞZIMI MI BANTLAYAYIM!"
Sumudica maçta gördüğü sarı kartla ilgil ise, "Ağzımı mı bantlayayım anlamıyorum! Sadece 'zaman' dedim. Beni hemen sarı kartla cezalandırdı. Anlamıyorum. Hakaret yok, bir şey yok. Gelip bir uyarırsın. Maç 0-0, kazanmak istiyorum. Zaman diyorum, kart veriyorlar!" ifadesini kullandı.

"GAZİANTEP'TEN AYRILMAK İSTEMİYORUM"
Sumudica son olarak FK'daki geleceği hakkında konuşup, "Buradan ayrılmak istemiyorum. Bu galibiyeti taraftarımıza armağan ediyorum. Önemli şeyler var. 25 maçtır gol atıyoruz, bu çok önemli. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Harika bir oyuncu grubuna sahibim. G.Antep'te olduğum için şanslıyım. Umarım gelecekte de burada olurum" dedi.

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