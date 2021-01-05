Gaziantep FK-Ankaragücü MAÇI CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Gaziantep FK ile Ankaragücü kozlarını paylaşıyor. Gaziantep FK evinde oynayacağı mücadelede mutlak 3 puanı cebine koymak isterken, Ankaragücü düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.





GAZİANTEP FK - ANKARAGÜCÜ MAÇI İLK 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Tosca, Kana-Biyik, Morais, Jefferson, Maxim, Kozulj; Muhammet Demir, Kenan Özer

Ankaragücü: Friedrich, Atakan, Sarlija, Erdi, Atila; Voca, Lukasik, Saba, Endri Cekici, Paintsil, Bolingi