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-Ankaragücü MAÇI CANLI

'in 17. haftasında sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 15:59
Gaziantep FK-Ankaragücü MAÇI CANLI

'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında ile Ankaragücü kozlarını paylaşıyor. Gaziantep FK evinde oynayacağı mücadelede mutlak 3 puanı cebine koymak isterken, Ankaragücü düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.


GAZİANTEP FK - ANKARAGÜCÜ MAÇI İLK 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Tosca, Kana-Biyik, Morais, Jefferson, Maxim, Kozulj; , Kenan Özer

Ankaragücü: Friedrich, , Sarlija, Erdi, Atila; Voca, Lukasik, Saba, Endri Cekici, Paintsil, Bolingi

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