Haberler Gazişehir Gaziantep Büyükşehir Belediye Erzurumspor Gaziantep FK maçı CANLI

maçı CANLI

'de heyecan 16. hafta maçlarıyla devam ediyor. sahasında ligin formda ekiplerinden 'yı ağırlıyor. beIN Sports'ta canlı yayınlanan mücadelenin canlı anlatımını fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 13:26
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Gaziantep FK maçı CANLI

'in 16. haftasında sahasında 'yı konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

CANLI ANLATIM



MAÇIN İLK 11'LERİ

BB Erzurumspor: , Cenk, , , Kaan, Osman, Donald, , , Novikovas, Gomes

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, , Kana Bıyık, , , Oğuz, , Mirallas, Dicko, Muhammet

BB ERZURUMSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

'un sahasında Gaziantep FK'yı ağırladığı maç 13.30 itibarıyla başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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