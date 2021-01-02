BB Erzurumspor 1 - 1 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 16. haftasında heyecan başladı. Günün ilk karşılaşmalarında Gaziantep FK deplasmanda BB Eruzumspor'un konuğu oldu. Mücadele 1-1'lik skorla sona ererken, konuk ekip Gaziantep FK son saniylerde yediği golle liderlik fırsatını kaçırmış oldu...

Mücadelede ev sahibi BB Erzurumspor'un golü 90+6. dakikada penaltıdan Emrah Başsan ile geldi. Konuk Gaziantep FK'nın golünü ise 69. dakikada Mirallas kaydetti.

Bu sonucun ardından BB Erzurumspor puanını 13'e yükseltti ve 18. sırada yer aldı. Puanını 28'e çıkartan Gaziantep FK ise maç fazlasıyla Beşiktaş'ın önüne geçerek 2. sıraya yükseldi.