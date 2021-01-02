Haberler Gazişehir Gaziantep BB Erzurumspor 1 - 1 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU

1 - 1 | MAÇ SONUCU

Son dakika haberleri | 'in 16. haftasında heyecan başladı. Günün ilk karşılaşmalarında deplasmanda 'un konuğu oldu. Mücadele 1-1'lik skorla sona ererken, konuk ekip Gaziantep FK son saniylerde yediği golle liderlik fırsatını kaçırmış oldu...

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 13:26 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 15:35
BB Erzurumspor 1 - 1 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU

'in 16. haftasında heyecan başladı. Günün ilk karşılaşmalarında deplasmanda 'un konuğu oldu. Mücadele 1-1'lik skorla sona ererken, konuk ekip Gaziantep FK son saniylerde yediği golle liderlik fırsatını kaçırmış oldu...

Mücadelede ev sahibi 'un golü 90+6. dakikada penaltıdan ile geldi. Konuk Gaziantep FK'nın golünü ise 69. dakikada kaydetti.

Bu sonucun ardından BB Erzurumspor puanını 13'e yükseltti ve 18. sırada yer aldı. Puanını 28'e çıkartan Gaziantep FK ise maç fazlasıyla 'ın önüne geçerek 2. sıraya yükseldi.

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