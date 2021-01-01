Hedefimiz Avrupa

Ligde 14 maçtır namağlup olan ve 4'te 4'le şampiyonluk yarışına katılan G.Antep FK, yeni yıla iddialı giriyor. Başkan Mehmet Büyükekşi, hedeflerinin Avrupa olduğunu vurgulayarak, "Dünya 2020'de büyük olumsuzlukları yaşarken, biz kulüp olarak başarılı bir dönemi geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geçen sezon ilk kez yer aldığımız ligde zirveyi zorlayan bir takım olarak yeni yıla giriyoruz. Hedefimiz, ligi ilk 5'te bitirerek Avrupa'da şehrimizi ve ülkemizi temsil etmektir" diye camiaya umut dağıttı. Büyükekşi, 2021'in taraftarların yeniden stadyumları doldurduğu, futbol coşkusunun zirveye çıktığı bir yıl olmasını da diledi.