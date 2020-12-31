Gaziantep Başkanı Mehmet Büyükekşi, bu konuda gerekli işlemlerin başlatıldığını belirtip, "Sumudica'nın kendi arzusuyla talep ettiği bir konu. Türk vatandaşlığına hak kazanmak için gereken tüm evraklar hazırlandı" dedi.
Sumudica’dan flaş başvuru
Sezonun flaş teknik direktörü Marius Sumudica ile ilgili dün flaş bir haber vardı. Gaziantep'in Rumen hocasının Türk vatandaşlığına başvuru yaptığı ortaya çıktı.
Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 23:02 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 06:50