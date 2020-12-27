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Sumudica için FK Başkanı Büyükekşi konuştu! Yeni sözleşme...

Son olarak Süper Lig'in 15. haftasında Alanyaspor'u mağlup ederek yolunda emin adımlarla ilerleyen FK'da, teknik direktör Marius Sumudica'nın geleceği merak ediliyordu. Sumudica, yaptığı konuşmada sezon sonunda sözleşmesinin biteceğini ve kendisine henüz yeni bir teklif gelmediğini ifade etmişti. Gaziantep FK Başkanı , konu ile ilgili A Spor'a konuştu ve merak edilenleri yanıtları. Peki Sumudica'ya yeni sözleşme geliyior mu? İşte detaylar...

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 21:57
Sumudica için Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi konuştu! Yeni sözleşme...

Süper Lig'de zirveye doğru giden FK'nın başkanı , ligdeki son durumları ve teknik direktör Marius Sumudica için A Spor'a konuştu.

Sumudica ile yaptıkları kounşmaları paylaşan Büyükekşi, "Sumudica renkli bir kişilik, maçları yaşıyor. Kulübede sürekli ayakta, kendi oynuyormuş gibi oyuncuları yönlendiriyor, motive ediyor. Zaman zaman sarı ve kırmızı kart gördüğünde konuşmalarımız oldu, ben kulübede oturursam ve uyursam, oyuncular da sahada uyur diyor. Geçen sene, Beşiktaş maçı öncesi başkan oldum, geçen sene de yenmiştik. O maçtan sonra da hocamız, 2. ya da 3. hafta, bana teklifler var, gidebilirim dedi ve biz sözleşmesini 1 yıl daha uzattık. Belli büyük takımların hocaları dışında tüm kulüpler 1 yıllık sözleşmeler yapıyor. Birçok takım hoca değişiklikleri yaptı ve biz sözleşmeyi uzatarak istikrar sağlamış olduk." ifadelerini kullandı.

Sumudica'nın sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatacaklarını kaydeden Büyükekşi, "Günlük başarılara göre hareket etmemek lazım, ben uzun mesafeye bakarım. 3 maç yendik hemen başarılıyız olmaz. Ben de 2. devre bitsin, Mart, Nisan ayı gelsin, o zaman değerlendiririz dedim. Şu anda, son 4 haftada çok önemli 4 takımla karşılaştık. Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve bugün de lider Alanyaspor'u yendik. Bu galibiyetlerin hiçbir de tesadüfen olmadı. Hocamız da kalmak istiyor. İnşallah yılbaşından sonra hocamızla konuşacağız, kendi de kalmak istiyor. Hakemlerin de bir önyargısının olduğunu düşünüyorum. Diğer teknik direktörlere gösterilen müsamaha, bizim hocamıza gösterilmeden kart gösteriliyor. Bizim yapmak istediğimiz şu, biz geçen sene 8 bitirdik, hedefimiz ilk 5'te olabilmek." diye konuştu.

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