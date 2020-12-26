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Antep lidere bileniyor

Son 12 maçında yenilgi yüzü görmeyen Sumudica’nın öğrencileri, Alanya karşısında seriyi sürdürmek istiyor.

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2020 Cuma 21:55 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
Antep lidere bileniyor

'de çıktığı son 12 maçı kaybetmeyen, son 3 karşılaşmada da galibiyet serisi yakalayan Gaziantep FK, özellikle zorlu maçlarda elde ettiği galibiyetlerle ligin üst sıralarını zorluyor. , ve gibi takımları devirerek dikkat çeken kırmızı-siyahlılar, bu hafta lider 'u konuk edecek. 4. sıraya kadar tırmanan ve lideri ağırlayacak Antep'te, Asbaşkan Müslüm Özmen hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini ifade etti. Yakalanan başarının tesadüf olmadığını aktaran Özmen, şöyle konuştu: "Bu kadar uzun bir seri öylesine gelişmedi. Sezon başından beri bir plan dahilinde yolumuza devam ediyoruz. İnşallah pazar günü tüm Gazianteplilere bir gurur daha yaşatırız."

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