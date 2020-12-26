Süper Lig'de çıktığı son 12 maçı kaybetmeyen, son 3 karşılaşmada da galibiyet serisi yakalayan Gaziantep FK, özellikle zorlu maçlarda elde ettiği galibiyetlerle ligin üst sıralarını zorluyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir gibi takımları devirerek dikkat çeken kırmızı-siyahlılar, bu hafta lider Alanyaspor'u konuk edecek. 4. sıraya kadar tırmanan ve lideri ağırlayacak Antep'te, Asbaşkan Müslüm Özmen hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini ifade etti. Yakalanan başarının tesadüf olmadığını aktaran Özmen, şöyle konuştu: "Bu kadar uzun bir seri öylesine gelişmedi. Sezon başından beri bir plan dahilinde yolumuza devam ediyoruz. İnşallah pazar günü tüm Gazianteplilere bir gurur daha yaşatırız."
Antep lidere bileniyor
Son 12 Süper Lig maçında yenilgi yüzü görmeyen Sumudica’nın öğrencileri, Alanya karşısında seriyi sürdürmek istiyor.
Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2020 Cuma 21:55 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 06:50