Gaziantep FK destanı

Süper Lig'de G.Antep FK kasırgası dinmiyor. Geçen hafta F.Bahçe'yi yenen Sumudica'nın öğrencileri, Kasımpaşa deplasmanında da 4 golle şov yaptı. Kırmızı-siyahlılar, henüz maçın başında öne geçti. 9'da kazanılan penaltıyı Maxim golle sonuçlandırdı. Maxim, 25'te bir kez daha sahne aldı. Güray'ın pasıyla ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Rumen forvet, şık bir vuruşla ilk yarının skorunu ilan etti: 0-2.

PAŞA'NIN SERİSİ BİTTİ

Gaziantep şov, ikinci yarıda da devam etti. 57'de Mirallas'ın kornerinde Jefferson farkı 3'e taşıdı. 79'da Muhammet, ceza sahasında dönerek yaptığı vuruşla maçın sonucunu belirledi: 0-4. 12 maçtır namağlup G.Antep, maç fazlasıyla 4. sıraya çıkarken, Paşa'nın evindeki 13 maçlık yenilmezlik serisine de son verdi.