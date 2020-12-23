Sumudica iddialı

Ligde bugün Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Gaziantep FK'de teknik direktör Marius Sumudica açıklamalar yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Herhangi bir kaza yaşamadan serimizi sürdürmek istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. Forma giyen herkes elinden geleni yapacaktır" şeklinde konuştu.