Ligde bugün Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Gaziantep FK'de teknik direktör Marius Sumudica açıklamalar yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Herhangi bir kaza yaşamadan serimizi sürdürmek istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. Forma giyen herkes elinden geleni yapacaktır" şeklinde konuştu.
Sumudica iddialı
Ligde bugün Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Gaziantep FK'de teknik direktör Marius Sumudica açıklamalar yaptı. İşte detaylar...
Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 00:12 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 06:50