Haberler Gazişehir Gaziantep Sumudica iddialı

Sumudica iddialı

Ligde bugün ile karşılaşacak olan FK'de Marius Sumudica açıklamalar yaptı. İşte detaylar...

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 00:12 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Sumudica iddialı

Ligde bugün ile karşılaşacak olan FK'de Marius Sumudica açıklamalar yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Herhangi bir kaza yaşamadan serimizi sürdürmek istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. Forma giyen herkes elinden geleni yapacaktır" şeklinde konuştu.

BİZE ULAŞIN