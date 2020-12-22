Gaziantep FK'da rehavet uyarısı

REKORLARIN TAKIMIYIZ
Ligde son 21 maçta da gol atıp, sadece 1 yenilgi almalarının büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Büyükekşi, "Ligde en az dört kategoride rekor bizde bulunuyor ve artık insanlar rekorların takımı olarak bizden bahsediyor. Bu elbette bizi daha da motive ediyor ve gelecek adına heyecanlandırıyor. Hocamızla, futbolcularımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz ve asla rehavete kapılmayacağız. Hem kupada hem de ligde gidebileceğimiz en iyi noktaya kadar gitmenin çalışmalarını sürdüreceğiz" diye umut dağıttı.
KASIMPAŞA'YI DA YENECEĞİZ
Deplasmanda ligin zorlu ekiplerinden Kasımpaşa'ya konuk olacaklarını hatırlatan Mehmet Büyükekşi, İstanbul'a da galibiyet hedefiyle gideceklerini belirtti. Büyükekşi, "Kasımpaşa da bizden sonra evinde en uzun süredir yenilmeyen takım unvanına sahip. Her rakibe olduğu gibi onlara da saygı duyuyoruz ancak bu maçı da kazanabilmek adına her şeyimizi vereceğiz" ifadelerini kullandı.
SUMUDiCA'DAN YÖNETiME MESAJ
Gaziantep FK ile kontratı sezon sonunda bitecek Sumudica, geleceğine yönelik çarpıcı açıklamalar yaptı. Rumen hoca, "İki tane hoş teklif aldım. Çok heyecanlandım, nasıl uyuyacağım bilmiyorum. 6 tane 0'lı bir teklif, görünce gözlerime inanamadım. Bu hafta benim kariyerim için çok belirleyici olacak. Geleceğim adına çok önemli bir haftaya giriyorum. Aldığım teklifler Arabistan ve Avrupa'dan" açıklamasını yaptı.