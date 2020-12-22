Haberler Gazişehir Gaziantep Gaziantep FK İstanbul takımlarının kabusu oldu!

FK takımlarının kabusu oldu!

Futbol Kulübü, bu sezon takımlarına karşı iyi bir performans ortaya koyarak, 5 maçta 10 puanı hanesine yazdırdı. Kırmızı-siyahlılar, bu maçlarda rakip kalelere 11 gol attı, kalesinde ise 8 gol gördü.

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 11:54
Gaziantep FK İstanbul takımlarının kabusu oldu!

Ligde 2. sezonunu yaşayan ve son 11 maçta yenilmeyen FK, ekiplerine karşı gösterdiği başarıyla da dikkati çekiyor. Ligin ilk haftasında 'a konuk olan ve bu karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrılan kırmızı-siyahlı ekip, 2. haftada İstanbul ekiplerinden ile sahasında 2-2 berabere kaldı. Gaziantep temsilcisi, bu maçın ardından İstanbul ekipleriyle oynadığı 3 maçı da kazandı.

Ligin 8. haftasında konuk ettiği 'ı 3-1, 12. haftada konuk olduğu 'i 2-1 yenen Güneydoğu ekibi, geçen hafta ise sahasında 'yi 3-1 mağlup etti.


Böylelikle geride kalan haftalarda İstanbul ekipleriyle yaptığı 5 maçtan 3 galibiyet, 1 de beraberlik çıkaran Gaziantep FK, 10 puan aldı. , 'in 14. haftasında ise bir başka İstanbul takımı olan 'ya karşı deplasmanda mücadele edecek.

Kulüp Başkanı , yaptığı açıklamada, takım olarak her maça galibiyet parolasıyla çıktıklarını ifade etti.

Kasımpaşa mücadelesine de aynı gözle baktıklarını aktaran Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe galibiyeti elbette çok önemli. Ama şimdi yeni bir haftaya girdik. Geçen haftaki keyfi, mutluluğu bir kenara bıraktık. Şu an tüm konsantrasyonumuz Kasımpaşa maçına yönelik. Güzel bir istikrar yakaladık. Bunu Kasımpaşa maçında da sürdürmek istiyoruz. Tüm futbolcularımız olayın ciddiyetinin farkında ve onlar da bizimle aynı düşüncelere sahipler. Kasımpaşa takımı da bizden sonra evinde en uzun süredir yenilmeyen takım unvanına sahip. Her rakibe olduğu gibi onlara da saygı duyuyoruz ancak bu maçı da kazanabilmek adına her şeyimizi vereceğiz."

BİZE ULAŞIN