Gaziantep FK Fenerbahçe maçı sonrası Sumudica A Spor'a konuştu: Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu ile görüştüm...

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, Fenerbahçe'yi 3-1 yendikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Kanatları iyi kapattıklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Bugün Fenerbahçe'nin Caner'le başlayacağını düşünmüştük, ortalara tedbir aldık ama onunla başlamadılar. Kanatları iyi kapattık. İlk yarı daha iyi oynadık. Orta sahada güç kaybı yaşadık. Defansif bir oyuncu aldım. Sistemi 5-4-1'e döndürdüm ve kazandık." dedi.

"VOLKAN VE EMRE İLE GÖRÜŞTÜM"

"Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Futbol oynamak için gelmişler. Maçtan önce Volkan Demirel ile görüştüm. 14 sene önce ben başka takımın hocasıydım, ona karşı oynadık. Vaslui'deydim. Evimizde 1-1 berabere kalıp, deplasmanda yenildik. Kuyt 2 gol atmıştı. Emre ve Volkan'a baklava hediye ettim. Emre biraz Romence biliyormuş. Hagi ve Popescu ile oynamış, oradan biliyor."

"AKRABAM BİLE OLSA KAZANMAK İÇİN ÇIKARIM"

"Ben akrabam bile olsa sahaya çıkan, kazanmak için çıkarım. Fark etmez, rakip Fenerbahçe olsun başka takım olsun aynı ciddiyetle sahaya çıkarım. Hakem bugün çok iyiydi. Tebrik ediyorum."

"Evimizde 350 gündür kaybetmiyoruz. Son 22 maçın hepsinde gol attık. Bu da bizim iyi takım olduğumuzu gösteriyor. İyi hazırlanıyor. Bu ligdeki bütün takımlara karşı kazanmak için oynuyoruz. Bizim hedefimiz iyi ve güzel futbol!"