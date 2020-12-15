Sırada Fenerbahçe var

Rumen hocası Sumudica yönetiminde şov yapan G.Antep FK, son şampiyon Başakşehir'i de mağlup ederek, yenilmezlik serisini 10 maça yükseltti. Ligin en az yenilen takımı Antep'te Başkan Mehmet Büyükekşi, en çok berabere kalan takımlardan olduklarını ve galibiyet sayılarını artırmak istediklerini vurgulayıp, konuk edecekleri şampiyonluk adayı F.Bahçe'yi de eli boş göndereceklerini söyledi.

SON SANİYEDE KAÇTI

İki maçta son saniyelerde galibiyeti kaçırdıklarını belirten Büyükekşi, F.Bahçe maçına yönelik şunları söyledi: "İki maçta puan kaybetmeseydik şimdi daha fazla puanımız olabilirdi. Her şeye rağmen lig uzun maraton. Bu maçın galibiyet sevincini bir kenara bırakacağız. Yeni haftaya odaklanacağız. Çünkü bu hafta da evimizde F.Bahçe'yi konuk edeceğiz. İnşallah bu rakibimizi de yenmek istiyoruz."

19 MAÇTIR GOL ATIYOR

G.Antep FK, gol yollarında da önemli bir istatistik yakaladı. Geçen sezon dahil geride kalan 19 lig maçında rakip kaleyi boş geçmeyen kırmızı-siyahlılar, en az birer gol atmayı başardı. En son geçen sezon 26. haftada Alanya'ya 1-0 yenildiği maçta gol bulamadı. Bu süreçte 31 kez ağları sarstı.

6 BERABERLİKLE ZİRVEDE

Sumudica'nın öğrencileri, ligde sadece ilk hafta G.Saray'a kaybederken, 6 beraberlik, 4 galibiyet aldı. 12. hafta sonunda ligin en çok berabere kalan takımı unvanını Göztepe ile paylaştı.

10 GOLÜ GEÇERİM

G.Antep FK'nin Malili golcüsü Dicko, performansını artıracağını ve bu sezon 10'dan fazla gol atmayı hedeflediğini söyledi. Koronavirüsü atlattığını belirten 28 yaşındaki santrfor, "Henüz gol atamadım. Hedefim 10 golden fazlasını atabilmek. Zamanla daha iyi olacağım" diye söz verdi.