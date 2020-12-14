Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'dan Galatasaray itirafı!

Süper Lig ekibi Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Sumudica Beyaz TV'ye konuştu.

İŞTE SUMUDICA'NIN AÇIKLAMALARI:

"Fenerbahçe maçı Başakşehir maçından daha zor olacak. Nedenini söyleyeyim. Fenerbahçe evindeki son maçı kaybetti. Şimdi lige daha da odaklandı. Lig ve kupadan başka şansları yok. Başakşehir Avrupa'da oynadı ve yorgunlardı. Fnerbahçe son maçı 3-0 kaybetti ve baskı altındalar. Bizim için tek negatif durum bu. Fenerbahçe daha şanslı."

"Fenerbahçe, Fenerbahçe'dir. Çok büyük kulüp. Bence teknik direktörleri de, kadroları da iyi. Malatya maçında yaşadıkları kazaydı. Unutmayın ki, bu ligde deplasmanda en iyi takım Fenerbahçe. Topladıkları puana bakın. Zor maç olacak. Ancak biz de güçlü takımız. Yaklaşık 1 ayı önce 18 Ocak'ta son iç sahadaki son yenilgimizi Fenerbahçe'den almıştım. 340 gündür evimizde kaybetmiyoruz. Bu bizim için önemli bir başarı."

"LİGİN EN TEHLİKELİ TAKIMI GALATASARAY"

"Şu anda çok tehlikeli bir takım var ligde. Tecrübeliler, dengeliler, her şeyi yapmayı biliyorlar. Bu takım Galatasaray. Fatih Terim gibi çok tecrübeli bir hocaları var."

"TÜRKİYE'DE BÜYÜK TAKIMLARINDAN BİRİ ŞAMPİYON YAPARIM"

Türkiye'de büyük takımların başına geçmek kolay değil. Ancak şimdi söyleyeceğimi dikkatle dinleyin. Eğer benim elimde Türkiye'deki 4-5 büyük takımdan biri olsaydı çok kolay şampiyon yapardım."

"ŞEHRİM VE TAKIMIM İÇİN DELİYİM"

Buradan herkese, federasyona ve hakemlere bir mesaj vermek istiyorum. Beni, yani Sumudica'yı Rumen bir teknik direktör olarak görmeyin. Ben Türk gibiyim. Burada memuniyetle çalışıyorum. Lütfen bana ayrımcılık yapmayın. Bazı maçlarda beni avlıyorlar. Bazen hiçbir şey demiyorum. Hemen bana sarı kart gösteriyorlar. Ben çok yumuşak bir teknik direktör olduğumu söylemiyorum. Bu benim yapım. Takımıma motivasyon vermek istiyorum. Agresif olmak istiyorum. Aksi halde takımım sahada uyur. Ben deli değilim. Ben şehrim ve takımın için deliyim.