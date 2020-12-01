Gaziantep şahlandı

Süper Lig'in flaş ekibi Gaziantep FK, Sumudica yönetiminde oynadığı son 19 maçta tek yenilgi alarak ligin en iyi serisine sahip takım olmayı başardı. Kırmızı-siyahlılar bu periyotta 11 beraberlik, 7 galibiyet aldı. Geçen sezonki başarılı performansını bu sezona da yansıtan Antep, son olarak sahasındaki Y.Malatya beraberliğiyle iç sahada 318 gündür yenilmiyor. Sumudica'nın öğrencileri 12'si lig, 1'i kupa olmak üzere sahasında son 13 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik aldı. Asbaşkan Müslüm Özmen, takımlarının performansından memnun olduklarını belirterek, "Takımımızın üst sıraları zorlayacak bir ekip olduğunu biliyorduk. İstatistikler de bunun güzel bir örneği oldu" diye camiaya umut dağıttı.