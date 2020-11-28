Süper Lig'de 8 maçtır namağlup olan Gaziantep FK, Malatyaspor karşısında da bu serisini sürdürmek istiyor. Başkan Mehmet Büyükekşi, "Yeni Malatyaspor maçında takıma olan güvenimiz tam. Süper Lig'de bulunduğumuz konum itibarıyla her maçımız büyük önem taşıyor" dedi.
Antep hazır kıta
Süper Lig'de 8 maçtır namağlup olan Gaziantep FK, Malatyaspor karşısında da bu serisini sürdürmek istiyor.
Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 23:16 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 06:50