Antep hazır kıta

Süper Lig'de 8 maçtır namağlup olan Gaziantep FK, Malatyaspor karşısında da bu serisini sürdürmek istiyor. Başkan Mehmet Büyükekşi, "Yeni Malatyaspor maçında takıma olan güvenimiz tam. Süper Lig'de bulunduğumuz konum itibarıyla her maçımız büyük önem taşıyor" dedi.