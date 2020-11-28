Haberler Gazişehir Gaziantep Antep hazır kıta

Antep hazır kıta

'de 8 maçtır namağlup olan FK, Malatyaspor karşısında da bu serisini sürdürmek istiyor.

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 23:16 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Antep hazır kıta

'de 8 maçtır namağlup olan FK, Malatyaspor karşısında da bu serisini sürdürmek istiyor. Başkan , " maçında takıma olan güvenimiz tam. Süper Lig'de bulunduğumuz konum itibarıyla her maçımız büyük önem taşıyor" dedi.

BİZE ULAŞIN