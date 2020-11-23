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fıstık gibi

Sezonun flaş ekiplerinden ’in bileği bükülmüyor. ’den Kenan’ın golüyle 3 puan çıkaran kırmızı-siyahlılar, son 8 maçta yenilmedi.

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 22:40 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Antep fıstık gibi

'i tutabilene aşk olsun... Lige Galatasaray yenilgisiyle başlayan kırmızı-siyahlılar, ardından çıktığı 4 maçtan beraberlikle ayrılmıştı. Bu süreçte Karagümrük ve ile 2-2, ve ile 1-1 berabere kalan Gaziantep, ilk galibiyetini 'ya karşı 1-0'la almıştı. G.Birliği deplasmanından da 1-1'le dönen Gaziantep, 'ı etkili bir oyun ve 3-1'lik net skorla yenmişti.

YERLİLER SIRTLIYOR
Gaziantep, 9 maçta 13 gol atarken kalesinde 11 gol gördü. Kırmızı-siyahlıların gollerinde Türkler'in etkisi dikkat çekti. Muhammet Demirci 3, Kenan Özer 2 ve 1 gol atarken, asistlerin tamamı Türkler'den geldi. Güray 3, Cenk Şahin 2, Muhammet 2 ve Oğuz Ceylan 1 asist yaptı. Diğer golleri ise Maxim (3), Andre (2) ve Kana- Bıyık (1) attı. G., cumartesi ligde Y. 'yı ağırlayacak.

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