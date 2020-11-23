Antep fıstık gibi

Gaziantep'i tutabilene aşk olsun... Lige Galatasaray yenilgisiyle başlayan kırmızı-siyahlılar, ardından çıktığı 4 maçtan beraberlikle ayrılmıştı. Bu süreçte Karagümrük ve Göztepe ile 2-2, Trabzon ve Antalya ile 1-1 berabere kalan Gaziantep, ilk galibiyetini Konya'ya karşı 1-0'la almıştı. G.Birliği deplasmanından da 1-1'le dönen Gaziantep, Beşiktaş'ı etkili bir oyun ve 3-1'lik net skorla yenmişti.

YERLİLER SIRTLIYOR

Gaziantep, 9 maçta 13 gol atarken kalesinde 11 gol gördü. Kırmızı-siyahlıların gollerinde Türkler'in etkisi dikkat çekti. Muhammet Demirci 3, Kenan Özer 2 ve Furkan Soyalp 1 gol atarken, asistlerin tamamı Türkler'den geldi. Güray 3, Cenk Şahin 2, Muhammet 2 ve Oğuz Ceylan 1 asist yaptı. Diğer golleri ise Maxim (3), Andre (2) ve Kana- Bıyık (1) attı. G.Antep, cumartesi ligde Y. Malatya'yı ağırlayacak.