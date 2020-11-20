Gaziantep FK yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor!

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak.

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligdeki son 7 maçını kaybetmeyen ve bu süreçte 2 galibiyeti bulunan kırmızı-siyahlılar, Denizli ekibi karşısında kazanarak yenilmezlik serisine devam etmek istiyor.

3 OYUNCU KARANTİNADA

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, bu karşılaşmada 3 oyuncudan yararlanamayacak.

Yeni tip corona virüsüne yakalanan ve halen izolasyon süreci devam eden 3 oyuncu, Denizli deplasmanında takımdan uzak kalacak.

Öte yandan, milli takımlarda bulunan Maxim, Tosca ve Vetrih uzun bir yolculuğun ardından Gaziantep'e geldi ve tek antrenmana çıkarak Denizli'ye gidecek kafilede yer alacak.