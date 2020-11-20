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FK yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor!

'in 9. haftasında , 'un sahasına konuk olacak. 'nda oynanacak olan karşılaşmada kırmızı-siyahlılar, karantinada olan 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 11:11 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 11:38
Gaziantep FK yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor!

, 'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi deplasmanda ile karşılaşacak.

Denizli 'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligdeki son 7 maçını kaybetmeyen ve bu süreçte 2 galibiyeti bulunan kırmızı-siyahlılar, Denizli ekibi karşısında kazanarak yenilmezlik serisine devam etmek istiyor.

3 OYUNCU KARANTİNADA

FK Teknik Direktörü Marius , bu karşılaşmada 3 oyuncudan yararlanamayacak.

Yeni tip corona virüsüne yakalanan ve halen izolasyon süreci devam eden 3 oyuncu, Denizli deplasmanında takımdan uzak kalacak.

Öte yandan, milli takımlarda bulunan Maxim, Tosca ve Vetrih uzun bir yolculuğun ardından Gaziantep'e geldi ve tek antrenmana çıkarak Denizli'ye gidecek kafilede yer alacak.


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