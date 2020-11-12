Son dakika: Gaziantep FK 2 corona virüsü vakası açıkladı

Corona virüsü salgını, futbol caimasında yayılmaya devam ediyor. Son olarak Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, kulüpte biri futbolcu olmak üzere iki kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Gaziantep FK'dan yapılan açıklama şöyle:

Futbol Takımımıza yapılan rutin Covid-19 testinde, bir futbolcumuzun ve bir personelimizin test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Futbolcu ve personelimizin izolasyon ve tedavi süreci protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız.