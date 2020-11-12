Haberler Gazişehir Gaziantep Son dakika: Gaziantep FK 2 corona virüsü vakası açıkladı

Son dakika: FK 2 corona virüsü vakası açıkladı

Son dakika haberine göre ekiplerinden FK, yaptığı açıklama ile kulüpte biri futbolcu 2 kişide corona virüsü görüldüğünü duyurdu.

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 14:08 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 14:16
Son dakika: Gaziantep FK 2 corona virüsü vakası açıkladı

Corona virüsü salgını, caimasında yayılmaya devam ediyor. Son olarak takımlarından FK, kulüpte biri futbolcu olmak üzere iki kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Gaziantep FK'dan yapılan açıklama şöyle:

Futbol Takımımıza yapılan rutin Covid-19 testinde, bir futbolcumuzun ve bir personelimizin test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Futbolcu ve personelimizin izolasyon ve tedavi süreci protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız.

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