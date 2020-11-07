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tatlısı

Kırmızı-siyahlılar, son haftalarda çıkışa geçen ’ı her iki yarıda attığı gollerle mağlup ederek bu sezonki 2. galibiyetini aldı.

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 00:29 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Antep tatlısı

'in 8'inci haftasının açılış maçında karşı karşıya gelen G. ile arasındaki mücadelede gülen taraf ev sahibi oldu. Bu sezon oynadığı 7 maçta 5 beraberlik, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan kırmızı-siyahlılar, son iki haftada 6 puan toplamayı başaran Beşiktaş'ı durdurmayı başardı. Kırmızı-siyahlılar, sezonun ilk maçında G.Saray'a yenildikten sonra oynadığı beraberlik serisi yakaladı.

11 PUANA YÜKSELDİ

Karagümrük, , ve maçlarında berabere kalan kırmızı-siyahlılar, 'u yendikten sonra G.Birliği ile de berabere kaldı. Süper Lig'in bu sezon berabere kalan ekibi olan G.Antep, dün akşam da 2'de 2 yaparak yükselişe geçen 'ı, her iki yarıda attığı gollerle mağlup etmeyi başardı.Üç puanı almayı başaran kırmızı-siyahlılar, bu galibiyetle puanını 11'e yükseltti.

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