Antep tatlısı

Süper Lig'in 8'inci haftasının açılış maçında karşı karşıya gelen G.Antep ile Beşiktaş arasındaki mücadelede gülen taraf ev sahibi Gaziantep oldu. Bu sezon oynadığı 7 maçta 5 beraberlik, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan kırmızı-siyahlılar, son iki haftada 6 puan toplamayı başaran Beşiktaş'ı durdurmayı başardı. Kırmızı-siyahlılar, sezonun ilk maçında G.Saray'a yenildikten sonra oynadığı beraberlik serisi yakaladı.

11 PUANA YÜKSELDİ

Karagümrük, Göztepe, Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında berabere kalan kırmızı-siyahlılar, Konyaspor'u yendikten sonra G.Birliği ile de berabere kaldı. Süper Lig'in bu sezon berabere kalan ekibi olan G.Antep, dün akşam da 2'de 2 yaparak yükselişe geçen Kara Kartal'ı, her iki yarıda attığı gollerle mağlup etmeyi başardı.Üç puanı almayı başaran kırmızı-siyahlılar, bu galibiyetle puanını 11'e yükseltti.