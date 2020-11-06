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Sumudica'dan FK maçında siyah-beyazlı taraftarı çıldırtan hareket

'in 8. haftasında FK sahasında 'ı 3-1'lik skorla devirdi. Kırmızı-siyahlı takımın teknik direktörü Marius Sumudica, 90+8'de 'in attığı golün ardından büyük sevinç yaşadı. Sumudica, Beşiktaşlı yöneticilerin olduğu bölüme doğru 'Sus' işareti yapınca, siyah-beyazlı cepheden tepki gördü.

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 22:49 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 23:10
Sumudica'dan Gaziantep FK Beşiktaş maçında siyah-beyazlı taraftarı çıldırtan hareket

'de 8. haftanın açılış maçında , Futbol Kulübü'ne 3-1 mağlup oldu. Ligde son 2 maçını kazanan Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında da serisini sürdüremedi. 71. dakikada hakeme itirazları nedeniyle sarı kart gören Marius Sumudica, 90+8'de 'in skoru belirleyen golü atmasının ardından büyük bir sevinç yaşadı.

Rumen teknik adamın Beşiktaşlı yöneticilerin olduğu yere bakıp 'Sus' işareti yapması ise Beşiktaşlı taraftarların tepkisini çekti.

TRABZONSPOR MAÇINDA DA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Sumudica ligin 4. haftasında oynanan ve 1-1'lik beraberlikle biten karşılaşmada Trabzonsporlu yöbneticilerin olduğu bölüme doğru dönerek göbek atmıştı.

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