Sumudica'dan Gaziantep FK Beşiktaş maçında siyah-beyazlı taraftarı çıldırtan hareket

Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçında Beşiktaş, Gaziantep Futbol Kulübü'ne 3-1 mağlup oldu. Ligde son 2 maçını kazanan Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında da serisini sürdüremedi. 71. dakikada hakeme itirazları nedeniyle sarı kart gören Marius Sumudica, 90+8'de Kenan Özer'in skoru belirleyen golü atmasının ardından büyük bir sevinç yaşadı.

Rumen teknik adamın Beşiktaşlı yöneticilerin olduğu yere bakıp 'Sus' işareti yapması ise Beşiktaşlı taraftarların tepkisini çekti.

TRABZONSPOR MAÇINDA DA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Sumudica ligin 4. haftasında oynanan ve 1-1'lik beraberlikle biten karşılaşmada Trabzonsporlu yöbneticilerin olduğu bölüme doğru dönerek göbek atmıştı.