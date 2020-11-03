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FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

FK,'in 8. haftasında evinde oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2020 Salı 19:09
Gaziantep FK Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
Futbol Kulübü, ligin 8. haftasında evinde oynayacağı maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Gaziantep FK, cuma günü oynanacak Beşiktaş maçı için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Marius Sumudica'nın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 35 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar yapıldı. Kaleciler ise, özel bir program eşliğinde çalıştı. Antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç gerçekleştirildi.
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