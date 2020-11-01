Kardeş payı

Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği evinde Gaziantep FK'yı konuk etti. Maçın 16. dakikasında Gaziantep penaltı kazandı. Hakem Turgut Doman, Murat Yıldırım'ın ceza sahası içinde topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 17. dakikada penaltıyı kullanan Maxim, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1. 27. dakikada Sousa'nın yaklaşık 30 metreden çektiği şutu Nordfeldt, tokatladı. 42. dakikada Motta'nın kafa vuruşu auta gitti. 44'de Dicko müsait pozisyonda Nordfeldt'i geçemedi ve ilk yarı sona erdi.



Maçta iki takım da 16'şar faul yaptı. Oyun çok durdu.



CANDEİAS'IN 2. GOLÜ

56. dakikada Gençlerbirliği beraberlik golünü buldu. Polomat'ın sol kanattan ortasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Candeias, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi: 1-1. 32 yaşındaki Portekizli bu sezon 2. golünü kaydetti. 65'te Ayite'nin vuruşunu Günay son anda tokatladı. 67'de Maxim'in sert şutunda, kaleci Nordfeldt üzerine gelen topu yumrukladı. 88'de Ayite'nin kafa vuruşunu kaleci Günay son anda kurtardı. 90+2'de Soner'in şutu üstten az farkla auta gitti. Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.



STANCU HASTAYDI

G.BİRLİĞİ'nde Mert Nobre'nin lisansı olmadığı için maç sonu açıklamayı Teknik Sorumlu Mete Işık yaptı. Işık, Bogdan Stancu'nun önceki gün antrenmana çıkmadığını ifade ederek, "Epey ateşi yükseldi, serum yapıldı. Maçtan önce konuştum kendisiyle, 'Ayakta duracak halim yok' dedi. Yedek kulübesinde olması takıma moral içindi" diye konuştu.