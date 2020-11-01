Fırsatları kaçırdık

Marus Sumudica'nın cezalı olmasından dolayı maç sonunda Teknik Sorumlu Gabriel Margarit konuştu. Margarit, "İlk yarıda ikinci golü de bulabilirdik. Fırsatları bulduk ama değerlendirmedik. Maçın son 15 dakikasında oyunu kaybedebilirdik. Yine kaybetmedik. Beşiktaş maçına takımımızı daha özgüvenli çıkacağız" diye konuştu