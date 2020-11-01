Marus Sumudica'nın cezalı olmasından dolayı maç sonunda Teknik Sorumlu Gabriel Margarit konuştu. Margarit, "İlk yarıda ikinci golü de bulabilirdik. Fırsatları bulduk ama değerlendirmedik. Maçın son 15 dakikasında oyunu kaybedebilirdik. Yine kaybetmedik. Beşiktaş maçına takımımızı daha özgüvenli çıkacağız" diye konuştu
Fırsatları kaçırdık
Marius Sumudica'nın cezalı olmasından dolayı maç sonunda Teknik Sorumlu Gabriel Margarit konuştu.
Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 21:33 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 06:50