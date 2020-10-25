Antep'ten siftah

Süper Lig'de galibiyeti olmayan Gaziantep ile mağlubiyet yaşamayan Konya karşılaştı. 4. dakikada Ömer Ali'nin şutu savunmaya çarpıp kornere gitti. 18'de Miya'nın vuruşunu Günay kornere çeldi. 38'de Musa'nın kaptırdığı topta Gaziantep kontraya çıktı. Furkan'ın ceza sahasına gönderdiği topa Dicko'nun vuruşu savunmadan döndü. İlk yarıda gol sesi çıkmadı: 0-0.

DİREKTEN DÖNDÜ

İki takım da ikinci devreye değişiklerle başladı. 68'de Ömer Ali'nin ceza yayı üzerinden çektiği şut direğe çarpıp dışarı gitti. 75'te Gaziantep'in golü geldi. Cenk Şahin'in kullandığı köşe vuruşuna ön direkte kafayı vuran Muhammet Demir'in şutu ağlarla buluştu: 1-0. Muhammet 2. golünü kaydetti. Sumudica'nın cezası nedeniyle olmadığı maçta Gaziantep ilk galibiyetini, Konya ise ilk yenilgisini aldı.