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Antep'ten siftah

Hocası Sumudica’nın cezalı olduğu maçta kırmızı-siyahlılar 75. dakikada ’in golüyle kazandı. bu sezon ilk yenilgisini tattı.

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 23:54 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 06:50
Antep'ten siftah

Süper Lig'de galibiyeti olmayan Gaziantep ile mağlubiyet yaşamayan karşılaştı. 4. dakikada 'nin şutu savunmaya çarpıp kornere gitti. 18'de Miya'nın vuruşunu Günay kornere çeldi. 38'de Musa'nın kaptırdığı topta Gaziantep kontraya çıktı. Furkan'ın ceza sahasına gönderdiği topa Dicko'nun vuruşu savunmadan döndü. İlk yarıda gol sesi çıkmadı: 0-0.

DİREKTEN DÖNDÜ

İki takım da ikinci devreye değişiklerle başladı. 68'de Ömer Ali'nin ceza yayı üzerinden çektiği şut direğe çarpıp dışarı gitti. 75'te Gaziantep'in golü geldi. Cenk Şahin'in kullandığı köşe vuruşuna ön direkte kafayı vuran 'in şutu ağlarla buluştu: 1-0. Muhammet 2. golünü kaydetti. Sumudica'nın cezası nedeniyle olmadığı maçta Gaziantep ilk galibiyetini, Konya ise ilk yenilgisini aldı.

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