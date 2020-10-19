Antep'ten 9 kişi 1 puan!

Antalyaspor-Gaziantep FK karşılaşması çılgın bir maça sahne oldu. 4 kırmızının çıktığı, 3 topun direkten döndüğü müthiş maçta 9 kişi kalan Güney ekibi, Antalya'da 1 puanı kaptı. Kırmızı-beyazlılar 3'te Amilton'un pasıyla buluşan Sam'in, Günay'ın solundan plasesiyle 1-0 öne geçti. 16'da Naldo'nun şutu üst direkten döndü. 26 ve 28'de Veysel'e yaptığı fauller sonrası Mirallas, çift sarıdan atıldı. 42'de bu sefer Podolski'nin şutu direkte patladı ve ilk yarı Antalya'nın üstünlüğüyle sona erdi.

YAN HAKEM İPTAL ETTİ, VAR VERDİ

İkinci yarıda 54'te Sousa'nın şutunda Boffin, gole izin vermedi. 65'te Morais'in 2. Sarıdan kırmızı görmesiyle kırmızı-siyahlılar 9 kişi kaldı. 9 kişilik G.Antep, 70'te frikikten kafayla golü atan Furkan'la eşitliği sağladı. Ancak yan hakem, ofsayt kaldırdı, VAR'dan gol geçerli sayıldı: 1-1. 79'da Antalya'da Sam direkt kırmızı gördü. Antalya'da 88'de bu sefer Gökdeniz'in şutu direkten dışarı çıktı. 90+6'da Ufuk çift sarıdan kızardı ve her iki takım da maçı 9 kişi tamamlarken, 1 puana sevinen Gaziantep temsilcisi oldu.

MIRALLAS 2 DAKİKADA ATILDI

Gaziantep FK'nin yeni transferi Belçikalı dünya yıldızı Kevin Mirallas, daha ilk maçında kırmızı kart gördü. Mirallas, Veysel Sarı'ya 26 ve 28. dakikalarda yaptığı faul sonrası çift sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 32 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusu, Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

"BRAVO TAKIM, İŞTE BU"

Milli ara öncesinde Trabzonspor maçında kırmızı kartla sahadan atılan Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica, Antalya'da maçı tribünden takip etti. Rumen hoca 90 dakika sonunda tribünde yine şovunu yaptı. Cezalı Sumudica, yumruklarını havaya kaldırarak "Bravo takım! İşte bu!" diye bağırdı.

TUNA: BAHANESİ OLMAZ

Antalyaspor hocası Tamer Tuna, rakiplerin kulübelerinden müdahaleler olduğunun altını çizdi. Tuna, "Oyunda gerilmeler oldu. Tabii ki puan kaybetmemizin arkasına buna sığınmıyorum. Bahanesi olamaz. TFF'den yaptırımlar ve cezalar verilmesini bekliyoruz" dedi.

TAKTİĞİMİZ KUSURSUZDU

Gaziantep FK antrenörü Margarit, oyuncularını karşılaşmanın sonuna kadar mücadele ettikleri için tebrik ettiğini söyledi. Sahada eksik oyuncularının olmasına rağmen taktiksel olarak kusursuz oynadıklarını vurgulayan Margarit, sonunda da golü bulduklarını söyledi.