Kral Gaziantep'te!

Gaziantep fk, flaş bir transferin altına imza attı. Güney ekibi Belçika'nın ünlü futbolcularından Kevin Mirallas ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. 3 büyük ligde de oynayan 33 yaşındaki tecrübeli sağ kanat, son olarak ülkesinde Antwerp'te görev aldı. Futbola S.Liege altyapısında başlayan Mirallas, İngiltere'de Everton, İtalya'da Fiorentina, Fransa'da Lille ve St Etienne'de oynadı.

OLYMPİAKOS'TA 20 GOLLE ZİRVE YAPTI

Hücum hattının her bölgesinde forma giyebilen yıldız futbolcu, Yunan devi Olympiakos ile 2 lig, 1 kupa şampiyonluğu yaşarken, 20 golle de krallık tacını taktı. Geçtiğimiz sezon Antwerp'te 21 maçta 2 gol, 2 asist katkısı sağlayan Kevin Mirallas, Belçika Milli Takımı'nda 60 kez forma giyip, 10 defa da ağları sarstı. Kariyerinde Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonlar Ligi tecrübesi de bulunuyor.

BAKLAVALI JEST YAPILDI

Gaziantep temsilcisi, dün doğum günü olan Mirallas için baklavayla kutlama yaptı. 33 yaşındaki yıldız futbolcu, elinde baklava tepsisiyle poz verdi.

PLAKA MIRALLAS'A

Gaziantep FK, yıldız transferi Mirallas'a jest yaptı. Kırmızı-siyahlılar, Belçikalı sağ kanada, Gaziantep'in plaka kodu olan 27 numaralı formayı verdi.