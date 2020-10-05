Gaziantep FK'dan Fenerbahçe'ye Kevin Mirallas çalımı! İmzaya geldi

Transfer döneminin bitmesine saatler kala Süper Lig'de bombayı Gaziantep FK patlattı.

Kırmızı-siyahlılar, son olarak Royal Antwerp'te forma giyen Belçikalı yıldız futbolcu Kevin Mirallas ile her konuda anlaşma sağladı.

Gaziantep Güneş'in haberine göre; Gaziantep'e getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen Mirallas ile kısa süre içerisinde imzalar atılacak.

Belçikalı milli futbolcunun ismi uzun dönem Fenerbahçe'yle de anılmış ve resmi teklif yaptığı öne sürülmüştü.

Sağ, sol kanat ve forvet arkası olmak üzere 3 bölgede görev yapan Kevin Mirallas, Lille, Saint Etienne, Olympiakos, Everton Fiorentina ve Royal Antwerp formalarını terletti.