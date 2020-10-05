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FK'dan 'ye çalımı! İmzaya geldi

ekiplerinden FK, son olarak 'te forma giyen ve bir dönem 'nin resmi teklifte bulunduğu 'ı sözleşme imzalamak üzere sağlık kontrolünden geçirdi. | Son dakika haberleri

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 11:39 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 11:39
Gaziantep FK'dan Fenerbahçe'ye Kevin Mirallas çalımı! İmzaya geldi

döneminin bitmesine saatler kala 'de bombayı FK patlattı.

Kırmızı-siyahlılar, son olarak 'te forma giyen Belçikalı yıldız futbolcu ile her konuda anlaşma sağladı.

Gaziantep Güneş'in haberine göre; Gaziantep'e getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen Mirallas ile kısa süre içerisinde imzalar atılacak.

Belçikalı milli futbolcunun ismi uzun dönem 'yle de anılmış ve resmi teklif yaptığı öne sürülmüştü.

Sağ, sol kanat ve forvet arkası olmak üzere 3 bölgede görev yapan Kevin Mirallas, Lille, , , Everton ve Royal Antwerp formalarını terletti.

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