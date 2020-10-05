Gaziantep FK Kevin Mirallas transferini duyurdu! Fenerbahçe'ye dev çalım

Transfer döneminin bitmesine saatler kala Süper Lig'de bombayı Gaziantep FK patlattı.

Kırmızı-siyahlılar, Gaziantep'e getirerek sağlık kontrolünden geçirdiği yıldız kanat oyuncusu Kevin Mirallas'ı kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Belçikalı milli futbolcunun ismi uzun dönem Fenerbahçe'yle de anılmış ve resmi teklif yaptığı öne sürülmüştü.

GAZİANTEP FK'DAN KONUYLA İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMA İSE ŞU ŞEKİLDE:

Gaziantep Futbol Kulübümüz, dünyaca ünlü Belçikalı futbolcu Kevin Mirallas ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Yıldız futbolcu Mirallas, şehrimizin plaka kodu olan 27 numaralı formamızı terletecektir.

Mirallas'ın bugün doğum günü olması dolayısıyla, kendisi için hazırlanan şehrimizin vazgeçilmez lezzeti baklavayla birlikte de poz verdi.

Yeni transferimiz Kevin Mirallas'a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.

KEVIN MIRALLAS KİMDİR?

5 Ekim 1987 yılında Belçika'nın Liege şehrinde dünyaya gelen Mirallas, futbola Standart Liege alt yapısında başladı. Genç yaşına rağmen gösterdiği performansla Avrupa'nın bir çok kulübünün takibine giren Mirallas, daha sonra ise sırasıyla Lille, Saint-Etienne ve Olympiakos formalarını giydi. 2012 sezonunda İngiltere Ligi'nin köklü takımlarından Everton'a transfer olan Mirallas, bu süreç içerisinde gösterdiği futbolla Avrupa'nın önemli futbolcuları arasında yer edinmeyi başardı. Kevin Mirallas, Everton'daki başarılı kariyerinin ardından Fiorentina'ya transfer oldu. Hücum hattının her bölgesinde forma giyebilen Mirallas, kariyerinde 3 kez şampiyonluk sevinci yaşarken bir kez de gol kralı ünvanını kazandı. Özellikle yüksek top tekniği ve uzaktan şutlarıyla tanınan Mirallas, son olarak Royal Antwerp formasını terletti. Belçika Milli Takımı'nda 60 kez forma giyip 10 kez de gol atan yıldız futbolcu, kariyerinde ise tam 486 resmi müsabakaya çıktı. Bu karşılaşmalarda 95 gol atan Mirallas, 62 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Kariyerinde Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonlar Ligi tecrübesi de bulunan Belçikalı futbolcu, Gaziantep FK için ter dökecek.