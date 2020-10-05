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FK transferini duyurdu! 'ye dev çalım

ekiplerinden FK, son olarak 'te forma giyen ve bir dönem 'nin resmi teklifte bulunduğu 'ı kadrosuna kattığını resmen duyurdu. | Son dakika haberleri

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 11:39 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 14:58
Gaziantep FK Kevin Mirallas transferini duyurdu! Fenerbahçe'ye dev çalım

döneminin bitmesine saatler kala 'de bombayı FK patlattı.

Kırmızı-siyahlılar, Gaziantep'e getirerek sağlık kontrolünden geçirdiği yıldız kanat oyuncusu 'ı kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Belçikalı milli futbolcunun ismi uzun dönem 'yle de anılmış ve resmi teklif yaptığı öne sürülmüştü.

GAZİANTEP FK'DAN KONUYLA İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMA İSE ŞU ŞEKİLDE:

Gaziantep Futbol Kulübümüz, dünyaca ünlü Belçikalı futbolcu Kevin Mirallas ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Yıldız futbolcu Mirallas, şehrimizin plaka kodu olan 27 numaralı formamızı terletecektir.

Mirallas'ın bugün doğum günü olması dolayısıyla, kendisi için hazırlanan şehrimizin vazgeçilmez lezzeti baklavayla birlikte de poz verdi.

Yeni transferimiz Kevin Mirallas'a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.

KEVIN MIRALLAS KİMDİR?

5 Ekim 1987 yılında Belçika'nın Liege şehrinde dünyaya gelen Mirallas, futbola Standart Liege alt yapısında başladı. Genç yaşına rağmen gösterdiği performansla Avrupa'nın bir çok kulübünün takibine giren Mirallas, daha sonra ise sırasıyla Lille, Saint-Etienne ve formalarını giydi. 2012 sezonunda İngiltere Ligi'nin köklü takımlarından Everton'a transfer olan Mirallas, bu süreç içerisinde gösterdiği futbolla Avrupa'nın önemli futbolcuları arasında yer edinmeyi başardı. Kevin Mirallas, Everton'daki başarılı kariyerinin ardından 'ya transfer oldu. Hücum hattının her bölgesinde forma giyebilen Mirallas, kariyerinde 3 kez şampiyonluk sevinci yaşarken bir kez de gol kralı ünvanını kazandı. Özellikle yüksek top tekniği ve uzaktan şutlarıyla tanınan Mirallas, son olarak formasını terletti. Belçika Milli Takımı'nda 60 kez forma giyip 10 kez de gol atan yıldız futbolcu, kariyerinde ise tam 486 resmi müsabakaya çıktı. Bu karşılaşmalarda 95 gol atan Mirallas, 62 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Kariyerinde Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonlar Ligi tecrübesi de bulunan Belçikalı futbolcu, Gaziantep FK için ter dökecek.

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