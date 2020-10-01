Haberler Gazişehir Gaziantep Gaziantep FK'dan transfer! Nouha Dicko

FK'dan !

Son dakika haberi... Futbol Kulübü, bonservisi ’nin takımında bulunan ve son olarak ekibi Vitesse'de forma giyen forvet oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2020 Perşembe 18:26
Gaziantep FK'dan transfer! Nouha Dicko

Futbol Kulübü, döneminin kapanmasına kısa bir süre kala çalışmalarına hız verdi. Kırmızı-siyahlı ekip, transfer çalışmaları kapsamında bonservisi 'nin takımında bulunan ve son olarak ekiplerinden Vitesse forması giyen forvet oyuncusu ile anlaşmaya vardı. Gaziantep ekibi, Malili golcü oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kariyerinde 255 resmi maça çıkan golcü futbolcu Nouha Dicko, bu maçlarda 68 gol atıp 28 de asist yaptı.

Konu ile ilgili Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak bonservisi İngiltere'nin Hull City takımında bulunan forvet oyuncusu Nouha Dicko ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Nouha Dicko'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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