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09 Eylül 2020, Çarşamba
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gidici

Sumudica gidici

'te , 'dan gelen teklifi kabul etmediğini ancak sezon sonu ayrılmayı planladığını söyledi.

'te , 'dan gelen teklifi kabul etmediğini ancak sezon sonu ayrılmayı planladığını söyledi. Rumen hoca, "Serbest kalma maddem var ama takımı yüzüstü bırakamazdım" dedi.
  1. 9.9.2020
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