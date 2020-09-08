Sumudica'dan ayrılık ve Galatasaray açıklaması!
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın teknik direktörü Marius Sumudica, Suudi Arabistan'dan kendisine gelen transfer teklifleri ve ligin açılış haftasında karşılaşacakları Galatasaray maçını değerlendirdi. Rumen teknik adam, Gaziantep'ten bu sezon ayrılmayı düşünmediğini belirtirken, Galatasaray maçının da çok zor geçeceğini söyledi.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Marius Sumudica, Suudi Arabistan liginden gelen teklifi kabul etmediğini, sezon sonunda takımdan ayrılmayı planladığını söyledi.
Sumudica, kulüp tesislerinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecilerin "Suudi Arabistan liginden teklif aldınız, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Sumudica, kendisine bir teklif geldiğini ancak bunu kabul etmediğini belirtti.
Rumen teknik adam, Suudi Arabistan ekibi El Shabab'ı çalıştırdığı dönem takımın ligi 5. sırada bitirdiğini ve orada bir başarı elde ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Oyuncularımla burada kurduğum bir takım var. Onları bırakıp gitmek, yani onları terk edermiş gibi... olmaz. Gerçekten aldığım teklif burada aldığım rakamlardan kat ve kat yüksek ama onları asla yüzüstü bırakıp gitmek istemiyorum. Bu şehre, kulübe ve oyuncularıma çok büyük bir saygım var. Eğer gitmek istersem serbestçe çıkabilirim buradan. Kontratımda özel bir madde var onu kullanabilirim. Kendimi motive etmek için parayı kullanmak istemiyorum. Benim için ilk sırada para yok. Başkanımla yönetimle konuştum ben burada 2 sene çalışmak istediğimi söyledim ve onlara söz verdim. Kontratımın bitmesini bekliyorum. Eğer ligin sonunu getirebilirsem kontratımı da bitirip takımdan ayrılacağım. Çünkü kontratım sezon sonunda bitiyor."
"ÇOK ZAYIF BİR HAZIRLIK SÜRECİ GEÇİRDİK"
Sumudica, takımın kamp döneminde iyi bir hazırlık süreci geçirmediğini ifade etti.
Galatasaray maçına hazırlanırken bazı sıkıntılar yaşadıklarını ve bunun takım üzerinde olumsuz hava oluşturduğu için verimli bir hazırlık süreci geçirmediklerini aktaran Sumudica, "Çok zayıf bir hazırlık süreci geçirdik. Elimizde şartlar ve olanaklar yoktu. Çok büyük bir karışıklık oldu." değerlendirmesinde bulundu.
"G.SARAY MAÇI ÇOK ZOR OLACAK"
Sumudica, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam ettiklerini, maçın zorlu geçeceğini anlatarak, şunları kaydetti:
"Galatasaray maçı bizim için çok zor bir maç olacak. Geçen sezon pandemiden sonraki performansımızdan çok uzağız. Çok zor bir maç olacak, hiçbir şey hakkında söz veremem. Bizim için çok zor bir sezon olacak. Ligi ilk sekizde bitirmek gerçekten çok zor. Eğer taraftarımızın veya yönetimimizin böyle düşüncesi varsa gerçekten çok büyük bir yanlış içindeler. Bu sene geçen seneden daha çok zor olacak. Kimseye yalan söylemek istemiyorum çünkü oyuncularımı tanıyorum. Oyuncularım kafa olarak da hazır değiller kafalarında sıkıntı var."
- 08.09.2020
- Genç futbolcu kansere yenik düştü
- Galatasaray yeni transferi Omar Elabdellaoui'nin lisansını çıkardı
- Bandırmaspor 2.03'lük dev forvet Lacina Traore ile anlaştı
- Son dakika Galatasaray haberi: Bankalar Birliği'yle dev anlaşma! İşte kasaya girecek rakam
- Kenan Karaman: Kariyerime Türkiye'de devam etmek istiyorum
- Cimbom hız kesmiyor... Etebo'dan sonra Arjantinli orta saha!
- Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a yılın transfer çalımı! Belözoğlu'nun arkadaşı...
- Dünya yıldızını istiyorlar! Fenerbahçe ve Galatasaray...
- Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Vedat Muriqi'nin yerine süper Sambacı!
- Süper Lig'de 2020/21 sezonu şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sumudica'dan ayrılık ve Galatasaray açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.