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02 Eylül 2020, Çarşamba
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Lica Antep’te

Lica Antep’te

Hücuma yönelik oyuncu arayışlarını sürdüren FK, mutlu sona çok yaklaştı Kırmızı-siyahlılar, Portekiz ekibi Belenenses forması giyen 31 yaşındaki Lica ile prensip anlaşmasına vardı.

Hücuma yönelik oyuncu arayışlarını sürdüren FK, mutlu sona çok yaklaştı Kırmızı-siyahlılar, Portekiz ekibi Belenenses forması giyen 31 yaşındaki Lica ile prensip anlaşmasına vardı. Kanatlarda ve forvette görev yapan Portekizli oyuncunun Afyon'daki kampa katılması bekleniyor. Porto ve Granada'da da forma giyen Lica, geçen sezon 36 maçta 8 gol, 3 asistle oynadı.
  1. 2.9.2020
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