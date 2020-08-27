Antep’te imza şov - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç
27 Ağustos 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Gazişehir Gaziantep Antep’te imza şov

Antep’te imza şov

Antep’te imza şov

Gaziantep FK, 7 yeni transferi için imza töreni düzenledi.

Gaziantep FK, 7 yeni transferi için imza töreni düzenledi. Takımın Afyon kampındaki törende, Maxim, , , kaleci Çağlar Şahin Akbaba, Cenk Enver Şahin, Kozulj ve Felipe, kendilerini kırmızı-siyahlı kulübe bağlayan resmi imzaları attılar.
  1. 27.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Antep’te imza şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA