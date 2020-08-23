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23 Ağustos 2020, Pazar
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Muhammet ’te

Muhammet Gaziantep’te

FK, geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen 'i yeniden kiraladı.

sezon bitince ile yollarını ayırmıştı. Güneydoğu temsilcisinde teknik direktör Marius Sumudica 28 yaşındaki futbolcunun mutlaka bir sezon daha kiralanmasını istedi. Bunun üzerine harekete geçen Anadolu devi, ile masaya oturarak Muhammet ile 1 yıllığına daha anlaştı. Gaziantepspor bu gelişmeyi resmi hesaplarından duyururken Muhammet de "Kariyerimi burada sürdüreceğim için mutluyum. Yine goller atacağım" diye konuştu.
  1. 23.8.2020
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