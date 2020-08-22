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22 Ağustos 2020, Cumartesi
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için maaşı veririm

Alibec için maaşı veririm

FK hocası Sumudica, eski takımı Astra'dan golcü 'in transferi için ilginç ifadeler kullandı.

FK hocası Sumudica, eski takımı Astra'dan golcü 'in transferi için ilginç ifadeler kullandı. Rumen çalıştırıcı, "İstediğim tek bir oyuncu var; Alibec. Çünkü tanıdığım, bildiğim bir oyuncu. 4 sene çalıştık. Alibec için kendi maaşımı riske atarım, önemli değil. Eğer benim söylediklerimden farklı bir algı çıkarsa maaşımı kulübe bağışlamaya hazırım" dedi.
  1. 22.8.2020
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