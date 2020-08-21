Marius Sumudica: Alibec için kendi maaşımı riske atarım - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç
21 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler Gazişehir Gaziantep Sumudica o transfer için maaşını riske atmaya hazır!

Marius Sumudica: Alibec için kendi maaşımı riske atarım

Marius Sumudica: Alibec için kendi maaşımı riske atarım

Süper Lig ekiplerinden FK teknik direktörü Marius Sumudica'dan flaş açıklaması geldi. Deneyimli çalıştırıcı, Romanya gol kralı konusundaki ısrarını sürdürerek, "Ben Alibec için kendi maaşımı riske atarım, önemli değil" ifadelerini kullandı.

FK, yeni sezon hazırlıklarını kampında sürdürüyor. Kocatepe Spor Kompleksi'nde yönetiminde çalışan Gaziantep temsilcisi, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı antrenmanı, şut çalışmaları, yarı sahada gerçekleştirilen çift kale maçla sürdürdü.

"BENİM İSTEDİĞİM TEK BİR OYUNCU VAR"
Antrenman sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sumudica, Romanya gol kralı konusundaki ısrarını yeniledi. Deneyimli çalıştırıcı, "Benim istediğim tek bir oyuncu var. Çok istediğim bir oyuncu var; AliBec. Çünkü tanıdığım, bildiğim bir oyuncu. 4 sene beraber çalışmıştık kendisiyle. Burada yine aynı şekilde Jean-Armel Kana-Biyik, Junior Morais ve Alexandru Maxim benim daha önceden çalıştığım, bildiğim oyunculardı. O yüzden benim tercihim de kendi bildiğim ve tanıdığım oyuncular olması gerekiyor. Ben sadece transfer yapmak için yapmıyorum. Kaliteli isimler istiyorum, forvet mevkine de 2 oyuncu alacağız. Ben Alibec için kendi maaşımı riske atarım, önemli değil. Eğer benim söylediklerimden farklı bir algı çıkarsa maaşımı kulübe bağışlamaya hazırım. Çok zor olacak bu sene. Dediğim gibi transferler de bu şekilde olacak. 2 tane forvet bekliyoruz" ifadelerini kullandı.


  1. 21.08.2020
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