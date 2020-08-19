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19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Furkan’ın tapusu FK’de

Furkan’ın tapusu Gaziantep FK’de

FK, geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen 'i bonservisiyle kadrosuna kattı.

FK, geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen 'i bonservisiyle kadrosuna kattı. 25 yaşındaki genç orta saha, geçtiğimiz sezon toplam 16 resmi maça çıkarken, 1 gol ve asist yaptı.
  1. 19.8.2020
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