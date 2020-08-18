Gaziantep FK Furkan Soyalp ile 3 yıllığına anlaştı
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, geçtiğimiz sezon Başakşehir'den kiraladığı Furkan Soyalp'in bonservisini aldı. Kırmızı-siyahlılar, 25 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Furkan Soyalp ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Medipol Başakşehir'den kiralık olarak Gaziantep ekibinin formasını giyen Soyalp ile yeni sezon için de görüşüldü ve anlaşma sağlandı.
Oyuncuyla ilgili açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, Furkan Soyalp ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı futbolcumuz Furkan Soyalp'e kulübümüze bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.
- 18.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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