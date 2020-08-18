Gaziantep FK Furkan Soyalp ile 3 yıllığına anlaştı - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç
18 Ağustos 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Gazişehir Gaziantep Gaziantep FK transferi açıkladı! 3 yıllık imza

FK ile 3 yıllığına anlaştı

Gaziantep FK Furkan Soyalp ile 3 yıllığına anlaştı

ekiplerinden FK, geçtiğimiz sezon 'den kiraladığı 'in bonservisini aldı. Kırmızı-siyahlılar, 25 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

ekiplerinden Futbol Kulübü, ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon 'den kiralık olarak Gaziantep ekibinin formasını giyen Soyalp ile yeni sezon için de görüşüldü ve anlaşma sağlandı.

Oyuncuyla ilgili açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, Furkan Soyalp ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı futbolcumuz Furkan Soyalp'e kulübümüze bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

  1. 18.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gaziantep FK Furkan Soyalp ile 3 yıllığına anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA