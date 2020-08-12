Maxim 2 yıl Antep’te

Gaziantep fk, devre arasında Bundesliga ekibi Mainz'den kiraladığı Alexandru Maxim ile 2 yıllık imza attı. 30 yaşındaki Rumen forvetin bonservisine 1.5 milyon euro verildiği öğrenildi. Güney ekibinde toplam 15 resmi karşılaşmaya çıkan tecrübeli forvet, bu maçlarda 7 gol attı ve 2 de asist yaptı.