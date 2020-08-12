Maxim 2 yıl Antep’te - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç
12 Ağustos 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Gazişehir Gaziantep Maxim 2 yıl Antep’te

Maxim 2 yıl Antep’te

Maxim 2 yıl Antep’te

fk, devre arasında Bundesliga ekibi Mainz'den kiraladığı ile 2 yıllık imza attı. 30 yaşındaki Rumen forvetin bonservisine 1.5 milyon euro verildiği öğrenildi. Güney ekibinde toplam 15 resmi karşılaşmaya çıkan tecrübeli forvet, bu maçlarda 7 gol attı ve 2 de asist yaptı.

fk, devre arasında Bundesliga ekibi Mainz'den kiraladığı ile 2 yıllık imza attı. 30 yaşındaki Rumen forvetin bonservisine 1.5 milyon euro verildiği öğrenildi. Güney ekibinde toplam 15 resmi karşılaşmaya çıkan tecrübeli forvet, bu maçlarda 7 gol attı ve 2 de asist yaptı.

  1. 12.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Maxim 2 yıl Antep’te haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA