Gaziantep FK Muhammet Demir ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Muhammet Demir ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada '' Kulübümüze geçtiğimiz sezon başında kiralık olarak transfer olan Muhammet Demir'e bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, katkılarından dolayı teşekkür ederiz.'' ifadelerine yer verildi.