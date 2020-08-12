Gaziantep FK Muhammet Demir ile yollarını ayırdı - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç
12 Ağustos 2020, Çarşamba
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FK ile yollarını ayırdı

Gaziantep FK Muhammet Demir ile yollarını ayırdı

Süper Lig'de ayrılık haberi... FK, golcü futbolcu ile yolların ayrıldığını yaptığı resmi açıklama ile duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden FK, ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada '' Kulübümüze geçtiğimiz sezon başında kiralık olarak transfer olan Muhammet Demir'e bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, katkılarından dolayı teşekkür ederiz.'' ifadelerine yer verildi.

  1. 12.08.2020
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