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11 Ağustos 2020, Salı
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Çağlar Şahin ’te

Çağlar Şahin Gaziantep’te

Futbol Kulübü, kaleci ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Geçen sezonu 'da tamamlayan 25 yaşındaki file bekçisiyle temasa geçtiklerini ifade eden asbaşkan , "Çağlar Şahin Akbaba ile anlaştık. Kulübümüze hayırlı olsun" diye konuştu.

Futbol Kulübü, kaleci ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Geçen sezonu 'da tamamlayan 25 yaşındaki file bekçisiyle temasa geçtiklerini ifade eden asbaşkan , "Çağlar Şahin Akbaba ile anlaştık. Kulübümüze hayırlı olsun" diye konuştu. Çağlar, transferde emeği geçenlere teşekkür etti. Müslüm Özmen, geçen sene takımda kiralık olarak yer alan bazı isimlerle de anlaşma aşamasına geldiklerini kaydetti.

  1. 11.8.2020
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