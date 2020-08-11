Çağlar Şahin Gaziantep’te

Gaziantep Futbol Kulübü, kaleci Çağlar Şahin Akbaba ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Geçen sezonu Bursaspor'da tamamlayan 25 yaşındaki file bekçisiyle temasa geçtiklerini ifade eden asbaşkan Müslüm Özmen, "Çağlar Şahin Akbaba ile anlaştık. Kulübümüze hayırlı olsun" diye konuştu. Çağlar, transferde emeği geçenlere teşekkür etti. Müslüm Özmen, geçen sene takımda kiralık olarak yer alan bazı isimlerle de anlaşma aşamasına geldiklerini kaydetti.