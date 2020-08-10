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10 Ağustos 2020, Pazartesi
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'te Maxim müjdesi

Gaziantep'te Maxim müjdesi

Sumudica'nın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren ligin flaş ekiplerinden FK'nin, Bundesliga ekibi Mainz'den kiraladığı Maxim ile 2 yıllık anlaştığı öğrenildi.

Teknik 'nın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren ligin flaş ekiplerinden FK'nin, Bundesliga ekibi Mainz'den kiraladığı Maxim ile 2 yıllık anlaştığı öğrenildi. Bonservis bedeli ödemeden bu transferi gerçekleştiren kırmızı-siyahlıların, kulübüyle 1 yıl daha kontratı olan 30 yaşındaki golcüye, yıllık 900 bin euro ödeyeceği bildirildi. Geçen sezon devre arasında Gaziantep'e gelen Rumen santrfor, dikkat çeken bir performansa imza attı. Güney ekibinde toplam 15 resmi karşılaşmaya çıkan Maxim, bu maçlarda 7 gol attı ve 2 de asist yaptı.

SUMUDICA ÇOK MUTLU
Gaziantep Futbol Kulübü'nün başarılı Rumen hocası Sumudica, ülke basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sumudica, "Paradan daha önemli şeyler var. Avrupa'dan ayrılmak istemiyorum. beni daha güçlü bir hale getirdi. Bir yıllık sözleşmem var. Sanırım Astra'dan sonra ilk kez bir takımda 1 yıldan fazla kalacağım" dedi.

  1. 10.8.2020
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