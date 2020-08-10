Gaziantep'te Maxim müjdesi
Teknik Direktör Sumudica'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren ligin flaş ekiplerinden Gaziantep FK'nin, Bundesliga ekibi Mainz'den kiraladığı Maxim ile 2 yıllık anlaştığı öğrenildi.
Teknik Direktör Sumudica'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren ligin flaş ekiplerinden Gaziantep FK'nin, Bundesliga ekibi Mainz'den kiraladığı Maxim ile 2 yıllık anlaştığı öğrenildi. Bonservis bedeli ödemeden bu transferi gerçekleştiren kırmızı-siyahlıların, kulübüyle 1 yıl daha kontratı olan 30 yaşındaki golcüye, yıllık 900 bin euro ödeyeceği bildirildi. Geçen sezon devre arasında Gaziantep'e gelen Rumen santrfor, dikkat çeken bir performansa imza attı. Güney ekibinde toplam 15 resmi karşılaşmaya çıkan Maxim, bu maçlarda 7 gol attı ve 2 de asist yaptı.
SUMUDICA ÇOK MUTLU
Gaziantep Futbol Kulübü'nün başarılı Rumen hocası Sumudica, ülke basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sumudica, "Paradan daha önemli şeyler var. Avrupa'dan ayrılmak istemiyorum. Türkiye beni daha güçlü bir hale getirdi. Bir yıllık sözleşmem var. Sanırım Astra'dan sonra ilk kez bir takımda 1 yıldan fazla kalacağım" dedi.
- 10.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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