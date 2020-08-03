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03 Ağustos 2020, Pazartesi
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imza atıyor

Günay Güvenç imza atıyor

Bu sezon 'de 31 maça çıkan , 'le sözleşme uzatıyor.

Bu sezon 'de 31 maça çıkan , 'le sözleşme uzatıyor. 2021'de kontratı bitecek 29'luk kaleci, teknik direktör Sumudica'nın gözüne girdi. 4 maçta kalesini kapatan Güvenç, kurtarışlarıyla takımının ligi sekizinci sırada bitirmesine katkı sağladı.

  1. 3.8.2020
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