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01 Ağustos 2020, Cumartesi
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FK, Günay’la masada

Gaziantep FK, Günay’la masada

FK'da parlak bir sezon geçiren ve toplanan puanlarda önemli katkısı bulunan kaleci ile yeniden masaya oturuluyor.

FK'da parlak bir sezon geçiren ve toplanan puanlarda önemli katkısı bulunan kaleci ile yeniden masaya oturuluyor. Kırmızı-siyahlılar, oynadığı 31 maçta 44 gol yiyen 29 yaşındaki eldivenin 2021'de bitecek kontratını 1 yıl daha uzatmak istiyor.
  1. 1.8.2020
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